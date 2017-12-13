В Самаре на Московском шоссе достроили трамвайный тоннель

Подрядчик завершил строительство тоннельного путепровода, который располагается вдоль Московского шоссе и служит для пропуска двух трамваев под улицей Дальней.

- Все земляные работы на объекте завершены, ведется монтаж опор контактной сети, освещения, - рассказал заместитель руководителя самарского «Управления капитального строительства» Владимир Рылкин. – Установлены восемь новых стрелок: две - на улице Ташкентской, шесть - на разворотном кольце. Стрелки оборудованы автоматическим переводом и обогревом. В центре разворотного кольца трамвая проектом предусмотрено одноэтажное здание конечного диспетчерского пункта «Стадион». В начале года здесь уже стартуют отделочные работы, а с февраля начнется монтаж оборудования.

Также по проекту построят три новые тяговых подстанции на улицах Гастелло, Галактионовской, Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Подстанции позволят равномерно распределять нагрузку на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Подстанции готовы на 90%, сообщает пресс-служба администрации Самары.

В марте планируют начать тестирование трамвайной линии. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года.