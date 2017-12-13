Из подарочных наборов облправительства убрали крепкий алкоголь

Начальная стоимость контракта оценивается в 26,8 миллиона рублей. Поставщика планируют найти 18 декабря. По сложившейся традиции эти продукты будут дарить лучшим работникам на профессиональных праздниках и торжествах в 2018 году. В предыдущие годы в набор входила водка, однако в 2018 году дарить крепкий алкоголь уже не будут. В техническом задании к аукциону указано, что подарок будет состоять из сувенирного шоколадного набора с символикой заказчика и пакета.