Обозревателя «Самарской газеты» Ирину Шабалину наградили премией имени Эдуарда Кондратова

Конкурс был учрежден в 2013 году городской администрацией и областным Союзом журналистов по инициативе действующего на тот момент главы Самары Дмитрия Азарова. При его поддержке открыли памятную доску в честь Эдуарда Кондратова, а также присвоили ему звание Почетного гражданина города. Эдуард Кондратов был известен как собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

По итогам конкурса обладателем премии в области журналистики стала обозреватель отдела «Общество и культура» издания «Самарская газета» Ирина Шабалина. Свою награду она получила за серию публикаций о старинных самарских усадьбах, их судьбе, жителях и о современном процессе восстановления исторической среды в городе.