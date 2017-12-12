Какие сувениры будут продавать в Самаре во время ЧМ-2018

Самара пока единого узнаваемого бренда, символа территории не отыскала. Хотя на протяжении последнего десятилетия предпринималось немало попыток «мозговых штурмов». Сейчас, когда город готовится принимать у себя многочисленных гостей предстоящего Чемпионата мира по футболу, сувенирные споры разгораются вновь. На днях тема активно и заинтересованно обсуждалась на форуме «Самара гостеприимная», организатором которого выступил городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг при поддержке регионального департамента туризма и АНО «Дирекция-2018».





Приходите - поможем

В рамках форума круглый стол «Создание, продвижение и реализация сувенирной продукции» собрал тех, кто придумывает и производит товар, и тех, кто занимается его продажей.

- Мы знаем, что вопросов очень много и у первых, и у вторых, - отметила заместитель руководителя городского департамента Елена Рождественская. - К нам очень многие приходят за консультациями, разъяснениями. И мы в этом плане открыты. Особенно много правовых нюансов возникает именно сейчас, в преддверии мирового первенства по футболу, во время которого одной из самых востребованных будет именно сувенирная продукция.

Департамент приводит такие данные по участникам сувенирного рынка: 25% составляют предприятия - производители продукции, 11% - ремесленники - индивидуальные предприниматели и 64% - те, кто подобный товар реализует. Субсидии для сувенирщиков не предусмотрены, федеральный закон «О поддержке ремесленничества» давно обсуждается, но до сих пор не принят. Так что сложностей хватает. Между тем большое футбольное событие все ближе, а вместе с ним и очередной туристический сезон, когда к нам поедут отдыхающие, экскурсанты из других регионов и наверняка захотят увезти из Самары памятные символы территории. Департамент приводит такие данные по участникам сувенирного рынка: 25% составляют предприятия - производители продукции, 11% - ремесленники - индивидуальные предприниматели и 64% - те, кто подобный товар реализует. Субсидии для сувенирщиков не предусмотрены, федеральный закон «О поддержке ремесленничества» давно обсуждается, но до сих пор не принят. Так что сложностей хватает. Между тем большое футбольное событие все ближе, а вместе с ним и очередной туристический сезон, когда к нам поедут отдыхающие, экскурсанты из других регионов и наверняка захотят увезти из Самары памятные символы территории.

- ЧМ-2018 - это возможность разработать новые линейки продукции, красиво ее оформить и подать. С заделом на будущее. Вопросы решаем и будем решать общими силами, чтобы у нас появлялось больше достойной продукции на память о Самаре, - подчеркнула Елена Рождественская.

Символы в рамках закона

Информацию по самым каверзным вопросам в ходе круглого стола дал директор одного из департаментов «Дирекции-2018» Александр Ковязин. Самое непростое - это условия использования официальной символики турнира. Положения строго регламентированы федеральным законом и не менее строго будут контролироваться. Сувенирщиков еще раз жестко предупредили: нет права на использование официальной символики - самодеятельность недопустима. Ограничений на роспись маек, матрешек и прочий памятный товар нет только в том случае, если официальная символика на них не нанесена. Информацию по самым каверзным вопросам в ходе круглого стола дал директор одного из департаментов «Дирекции-2018» Александр Ковязин. Самое непростое - это условия использования официальной символики турнира. Положения строго регламентированы федеральным законом и не менее строго будут контролироваться. Сувенирщиков еще раз жестко предупредили: нет права на использование официальной символики - самодеятельность недопустима. Ограничений на роспись маек, матрешек и прочий памятный товар нет только в том случае, если официальная символика на них не нанесена.

Александр Ковязин показал все зарезервированные товарные знаки, а также список партнеров и спонсоров ЧМ-2018, чьи логотипы также нельзя наносить на продукцию. Чтобы наши сувенирщики не перешли границ. И дал полезные ссылки на информационные материалы, из которых можно узнать все об условиях лицензирования, использования символики и о том, как отличить официальную продукцию от контрафактной.





Почему забыли о Буратино и компании?

Вице-президент ассоциации «Ремесленная палата Самарской области», член Международной академии ремесел Татьяна Чертыковцева предложила производителям обратить особое внимание на символы города, которые пока используются и продвигаются недостаточно. Филейно-гипюрная вышивка, которая родилась и первоначально развивалась именно в Самаре. Обилие историко-культурных памятников в стиле модерн. Изобретение в Самаре русского баяна (эту тему в последнее время начинают раскручивать). Творчество нашего земляка Алексея Толстого - создателя и образа Буратино, и фантастических Аэлиты, инженера Гарина с гиперболоидом.

- Конкурентные преимущества получают сейчас те территории, которые смогли сохранить созданные их предками исконные ремесла как яркие отличия, как самые настоящие бренды, - считает Татьяна Чертыковцева. - В Самаре такой яркой исторической основы почти не сохранилось. Поэтому надо исходить из того малого, что имеем, - модерна, «кукольного народца» Алексея Толстого. В губернии работает экспертный художественный совет по выявлению самобытных мастеров и изделий, создана дорожная карта, как следует двигаться в этом направлении. - Конкурентные преимущества получают сейчас те территории, которые смогли сохранить созданные их предками исконные ремесла как яркие отличия, как самые настоящие бренды, - считает Татьяна Чертыковцева. - В Самаре такой яркой исторической основы почти не сохранилось. Поэтому надо исходить из того малого, что имеем, - модерна, «кукольного народца» Алексея Толстого. В губернии работает экспертный художественный совет по выявлению самобытных мастеров и изделий, создана дорожная карта, как следует двигаться в этом направлении.

К названным темам, претендующим на бренд территории, участники круглого стола добавили и «Самару космическую», и бункеры Куйбышева - запасной столицы. Последние, к слову, пока по каким- то причинам не отмечены никакой памятной продукцией. Хотя экскурсия в бункер Сталина - одна из самых востребованных среди гостей Самары. Все это поле деятельности для творческого самовыражения мастеров.





Выставка в новом формате

На площадке областного музея имени Алабина 16 - 17 декабря впервые будет развернута выставка «Сделано в Самаре». Это презентация успешных, перспективных предприятий нашего города. Они представят результаты своей деятельности в 2017 году. Посетителям будет предложена продукция предприятий малого и среднего бизнеса, творческих объединений и индивидуальных предпринимателей, которые специализируются в производстве товаров широкого потребления, в сфере услуг и сервиса. Будет здесь и сувенирная продукция, которую разработали и производят самарские мастера.



- Выставочное пространство организовано с учетом интересов самых разных целевых аудиторий и возрастных групп, - поясняет руководитель выставочного отдела музея Инна Рыжова. - Здесь будет не только площадка для деловых контактов, это также прекрасный повод приятно и с пользой провести семейный досуг. Развернут мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, предусмотрены музыкальные номера, выступления артистов. Для юных посетителей подготовлены развивающие занятия, интерактивные развлечения и игры. Так что будет возможность и посмотреть, и приобрести, и самому что-то смастерить, и наладить деловые контакты. Это совместный проект нашего музея и городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.