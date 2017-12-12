12 декабря 2017 года,
20:50
$ 59.23    69.8   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Какие сувениры будут продавать в Самаре во время ЧМ-2018

Наверное, ни один путешественник не возвращается из дальних странствий без сувенирной продукции. Увереннее всего в России на этом поле чувствуют себя мастера и продавцы городов «Золотого кольца», где испокон веков развивались самые разные промыслы: хохломская и городецкая росписи, производство жостовских подносов, палехских шкатулок, ростовской финифти. Но и в наши дни некоторые территории очень удачно находят свой бренд, сразу отличающий их от соседей и приносящий хорошую сувенирную прибыль. С Байкала, например, сейчас почти никто не уезжает без премилой мягкой игрушки из искусственного меха - детеныша нерпы, поскольку эти животные и озеро неразделимы. 
 
Самара пока единого узнаваемого бренда, символа территории не отыскала. Хотя на протяжении последнего десятилетия предпринималось немало попыток «мозговых штурмов». Сейчас, когда город готовится принимать у себя многочисленных гостей предстоящего Чемпионата мира по футболу, сувенирные споры разгораются вновь. На днях тема активно и заинтересованно обсуждалась на форуме «Самара гостеприимная», организатором которого выступил городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг при поддержке регионального департамента туризма и АНО «Дирекция-2018». 

Приходите - поможем 
 
В рамках форума круглый стол «Создание, продвижение и реализация сувенирной продукции» собрал тех, кто придумывает и производит товар, и тех, кто занимается его продажей. 
 
- Мы знаем, что вопросов очень много и у первых, и у вторых, - отметила заместитель руководителя городского департамента Елена Рождественская. - К нам очень многие приходят за консультациями, разъяснениями. И мы в этом плане открыты. Особенно много правовых нюансов возникает именно сейчас, в преддверии мирового первенства по футболу, во время которого одной из самых востребованных будет именно сувенирная продукция. 
 
Департамент приводит такие данные по участникам сувенирного рынка: 25% составляют предприятия - производители продукции, 11% - ремесленники - индивидуальные предприниматели и 64% - те, кто подобный товар реализует. Субсидии для сувенирщиков не предусмотрены, федеральный закон «О поддержке ремесленничества» давно обсуждается, но до сих пор не принят. Так что сложностей хватает. Между тем большое футбольное событие все ближе, а вместе с ним и очередной туристический сезон, когда к нам поедут отдыхающие, экскурсанты из других регионов и наверняка захотят увезти из Самары памятные символы территории. 
 
- ЧМ-2018 - это возможность разработать новые линейки продукции, красиво ее оформить и подать. С заделом на будущее. Вопросы решаем и будем решать общими силами, чтобы у нас появлялось больше достойной продукции на память о Самаре, - подчеркнула Елена Рождественская. 
 
Символы в рамках закона 
 
Информацию по самым каверзным вопросам в ходе круглого стола дал директор одного из департаментов «Дирекции-2018» Александр Ковязин. Самое непростое - это условия использования официальной символики турнира. Положения строго регламентированы федеральным законом и не менее строго будут контролироваться. Сувенирщиков еще раз жестко предупредили: нет права на использование официальной символики - самодеятельность недопустима. Ограничений на роспись маек, матрешек и прочий памятный товар нет только в том случае, если официальная символика на них не нанесена. 
 
Александр Ковязин показал все зарезервированные товарные знаки, а также список партнеров и спонсоров ЧМ-2018, чьи логотипы также нельзя наносить на продукцию. Чтобы наши сувенирщики не перешли границ. И дал полезные ссылки на информационные материалы, из которых можно узнать все об условиях лицензирования, использования символики и о том, как отличить официальную продукцию от контрафактной. 

Почему забыли о Буратино и компании? 
 
Вице-президент ассоциации «Ремесленная палата Самарской области», член Международной академии ремесел Татьяна Чертыковцева предложила производителям обратить особое внимание на символы города, которые пока используются и продвигаются недостаточно. Филейно-гипюрная вышивка, которая родилась и первоначально развивалась именно в Самаре. Обилие историко-культурных памятников в стиле модерн. Изобретение в Самаре русского баяна (эту тему в последнее время начинают раскручивать). Творчество нашего земляка Алексея Толстого - создателя и образа Буратино, и фантастических Аэлиты, инженера Гарина с гиперболоидом. 
 
- Конкурентные преимущества получают сейчас те территории, которые смогли сохранить созданные их предками исконные ремесла как яркие отличия, как самые настоящие бренды, - считает Татьяна Чертыковцева. - В Самаре такой яркой исторической основы почти не сохранилось. Поэтому надо исходить из того малого, что имеем, - модерна, «кукольного народца» Алексея Толстого. В губернии работает экспертный художественный совет по выявлению самобытных мастеров и изделий, создана дорожная карта, как следует двигаться в этом направлении. 
 
К названным темам, претендующим на бренд территории, участники круглого стола добавили и «Самару космическую», и бункеры Куйбышева - запасной столицы. Последние, к слову, пока по каким- то причинам не отмечены никакой памятной продукцией. Хотя экскурсия в бункер Сталина - одна из самых востребованных среди гостей Самары. Все это поле деятельности для творческого самовыражения мастеров.

Выставка в новом формате 
 
На площадке областного музея имени Алабина 16 - 17 декабря впервые будет развернута выставка «Сделано в Самаре». Это презентация успешных, перспективных предприятий нашего города. Они представят результаты своей деятельности в 2017 году. Посетителям будет предложена продукция предприятий малого и среднего бизнеса, творческих объединений и индивидуальных предпринимателей, которые специализируются в производстве товаров широкого потребления, в сфере услуг и сервиса. Будет здесь и сувенирная продукция, которую разработали и производят самарские мастера.

- Выставочное пространство организовано с учетом интересов самых разных целевых аудиторий и возрастных групп, - поясняет руководитель выставочного отдела музея Инна Рыжова. - Здесь будет не только площадка для деловых контактов, это также прекрасный повод приятно и с пользой провести семейный досуг. Развернут мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, предусмотрены музыкальные номера, выступления артистов. Для юных посетителей подготовлены развивающие занятия, интерактивные развлечения и игры. Так что будет возможность и посмотреть, и приобрести, и самому что-то смастерить, и наладить деловые контакты. Это совместный проект нашего музея и городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
 
Дата: 12 декабря 2017 , 15:26
187
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
12 декабря 2017
81
В Доме актера пройдет творческий вечер самарского актера Всеволода Турчина
no photo
12 декабря 2017
145
Свыше 150 человек поборются за 1 млн рублей в полуфинале конкурса «Лидеры России»
no photo
12 декабря 2017
166
В Самаре отремонтируют тротуар на улице Революционной
Какие сувениры будут продавать в Самаре во время ЧМ-2018
12 декабря 2017
187
Какие сувениры будут продавать в Самаре во время ЧМ-2018
Бизнесмены не будут привлекать средства дольщиков для строительства домов в Самаре
12 декабря 2017
208
Бизнесмены не будут привлекать средства дольщиков для строительства домов в Самаре
Куда обратиться по поводу новогодних подарков детям
12 декабря 2017
195
Куда обратиться по поводу новогодних подарков детям
В Самаре столкнулись Ока и Хендэ, пострадал мужчина
12 декабря 2017
173
В Самаре столкнулись Ока и Хендэ, пострадал мужчина
Претендентов на пост главы Самары стало 14
12 декабря 2017
176
Претендентов на пост главы Самары стало 14
Пьяный самарец сообщил о заминировании станции метро «Победа»
12 декабря 2017
197
Пьяный самарец сообщил о заминировании станции метро «Победа»
Лента новостей
12 декабря 2017 , 20:01
81
В Доме актера пройдет творческий вечер самарского актера Всеволода Турчина
Встреча приурочена к 80-летию актера.
12 декабря 2017 , 17:43
145
Свыше 150 человек поборются за 1 млн рублей в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Одноименные федеральные окружные полуфиналы всероссийского конкурса «Лидеры...
12 декабря 2017 , 17:19
166
В Самаре отремонтируют тротуар на улице Революционной
Речь идет об участке от улицы Маломосковской до Подшипниковой.
12 декабря 2017 , 15:26
187
Какие сувениры будут продавать в Самаре во время ЧМ-2018
Наверное, ни один путешественник не возвращается из дальних странствий без сувенирной продукции....
12 декабря 2017 , 14:56
208
Бизнесмены не будут привлекать средства дольщиков для строительства домов в Самаре
По поручению президента России Владимира Путина федеральное правительство разрабатывает план...
12 декабря 2017 , 13:51
195
Куда обратиться по поводу новогодних подарков детям
Как ранее сообщал sgpress.ru , в этом году сладкие подарки получат все дети от 2 до 15 лет.
12 декабря 2017 , 13:47
173
В Самаре столкнулись Ока и Хендэ, пострадал мужчина
Авария произошла в понедельник, 11 декабря, в 2 часа ночи.
12 декабря 2017 , 12:59
176
Претендентов на пост главы Самары стало 14
Еще одну заявку подал руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО...
12 декабря 2017 , 12:49
197
Пьяный самарец сообщил о заминировании станции метро «Победа»
Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря, в 19:30. Неизвестный позвонил по телефону 112 и...
12 декабря 2017 , 12:22
279
35-летнему охраннику «Газпрома» не удалось оспорить срок, полученный за мошенничество с соцвыплатами
Мужчина притворился фермером, чтобы получить субсидию в размере 1,2 млн рублей.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5274
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2886
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2796
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
Своими глазами.
24 ноября 2017
2167
 
Своими глазами. "Самара Арена" - 200 дней до..
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
В столкновении пяти автомобилей погиб 40-летний мужчина
13 ноября 2017
1964
В столкновении пяти автомобилей погиб 40-летний мужчина
ДТП произошло в понедельник, 13 ноября, около 17:00 на 54 км трассы Самара-Бугуруслан. ...
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
1047
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
7 декабря 2017
126
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
11 декабря 2017
358
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
11 декабря 2017
418
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
784
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.