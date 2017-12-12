Shell открыл первую автозаправочную станцию в Самаре

Ранее корпорация выкупила три автозаправочных станции компании «Витязи» в Самаре, которые теперь будут работать под брендом «Шелл». В пресс-службе «Шелл» sgpress.ru сообщили, что считают Самарскую область перспективной для развития своей сети, поэтому планируют расширять сеть. Но точное количество АЗС, которые будут выкуплены у самарских компаний, пока назвать не могут.

- На АЗС представлены современные виды топлива – Shell V-Power и Shell V-Power Racing. Топливо Shell V-Power Racing создано в результате многолетнего технического партнерства концерна «Шелл» и компании «Феррари» с использованием инноваций, разработанных для болидов, участвующих в гонках «Формулы-1». Топливо V-Power Racing по своему химическому составу очень близко к «гоночному» топливу, - рассказали sgpress.ru в пресс-службе корпорации «Шелл».