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Для выступлений в детсадах и школах актеры должны будут предоставить справку об отсутствии судимости

Ранее появилась информация о том, что в Самаре якобы запретили приглашать артистов на детские утренники.

Как пояснила руководитель городского департамента образования Лилия Галузина, эта информация не соответствует действительности:

- Традиционные «елки» в детских садах и школах пройдут в обычном режиме. Уже составлены графики их проведения. И в соответствии со сценарием на этих праздниках, конечно, будут те, кому полагается там быть, - Дед Мороз, Снегурочка. Хочется попросить родителей – если руководители учреждений говорят вам, что новогодний праздник не состоится, обратитесь к нам в департамент; такая ситуация - абсолютный нонсенс.

При этом Дед Мороз и Снегурочка будут выступать как на коммерческой основе, так и совершенно бесплатно. Роли сказочных персонажей могут взять на себя сотрудники учреждения, папы и мамы детей, старшеклассники. При желании родителей, на праздник можно пригласить профессиональных артистов. В этом случае аниматоры должны соответствовать нескольким критериям.

- Препятствовать нанятым актерам никто не будет. Но, конечно, на первом месте для нас здоровье и безопасность детей,- подчеркнул первый заместитель главы города Владимир Терентьев. 

Поэтому актеры должны выступать от лицензированных организаций. А сами выступающие иметь справку об отсутствии судимости.
Дата: 11 декабря 2017 , 16:48
156
Автор текста: Елена Преснухина
Автор фото: архив "СГ"
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