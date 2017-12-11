Для выступлений в детсадах и школах актеры должны будут предоставить справку об отсутствии судимости



Как пояснила руководитель городского департамента образования Лилия Галузина, эта информация не соответствует действительности:



- Традиционные «елки» в детских садах и школах пройдут в обычном режиме. Уже составлены графики их проведения. И в соответствии со сценарием на этих праздниках, конечно, будут те, кому полагается там быть, - Дед Мороз, Снегурочка. Хочется попросить родителей – если руководители учреждений говорят вам, что новогодний праздник не состоится, обратитесь к нам в департамент; такая ситуация - абсолютный нонсенс.



При этом Дед Мороз и Снегурочка будут выступать как на коммерческой основе, так и совершенно бесплатно. Роли сказочных персонажей могут взять на себя сотрудники учреждения, папы и мамы детей, старшеклассники. При желании родителей, на праздник можно пригласить профессиональных артистов. В этом случае аниматоры должны соответствовать нескольким критериям.



- Препятствовать нанятым актерам никто не будет. Но, конечно, на первом месте для нас здоровье и безопасность детей,- подчеркнул первый заместитель главы города Владимир Терентьев.



Поэтому актеры должны выступать от лицензированных организаций. А сами выступающие иметь справку об отсутствии судимости.