Общественный транспорт начнет ездить по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой на этой неделе

Этот участок улицы открыли в четверг, 7 декабря. Ново-Садовую от Первомайской до Полевой закрывали несколько лет назад для строительства станции метро Алабинская.



Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе мэрии, автобусы и маршрутки начнут курсировать там не раньше среды-пятницы. Тогда же мэрии будет обнародован и полный список маршрутов.