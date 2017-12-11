В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды

По предварительной информации пресс-службы администрации, без воды остались жители 15 домов на улицах Пензенской, Владимирской, Тухачевского, Дачной. С 10:00 и до устранения аварии питьевую воду они могут получить в бойлерах по адресам: Дачная, 41/1, Владимирская, 54-56, Тухачевского, 50.