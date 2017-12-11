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Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок

В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018 года.
 
По версии следствия, действующий на тот момент прокурор Безенчукского района Андрей Павлов получил от некого мужчины 72,5 тысячи рублей. За эти деньги он пообещал уговорить прокуратуру Кировского района Самары закрывать глаза на работу нескольких автостоянок на территории района. При получении денег его задержали сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.
 
9 декабря Андрея Павлова арестовали и отстранили от должности прокурора Безенчукского района. На время следствия и суда ему будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума – 11163 рубля, сообщает пресс-служба Самарского районного суда.
Дата: 11 декабря 2017 , 09:58
252
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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