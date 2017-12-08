Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"

Второй матч, который примет стадион, состоится 28 апреля. «Крылья Советов» будут играть с воронежским «Факелом», а 6 мая на "Самара Арене" волжане сыграют с «Кубанью».

После мундиаля «Самара Арена» станет домашним полем «Крыльев Советов». Кроме того, там будут тренироваться самарские футбольные школы.