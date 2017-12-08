Самарские детские библиотеки отметили юбилей
Торжественное мероприятие прошло во дворце торжеств «Победа».
На 30-летие системы детских библиотек собрались их сотрудники, бывшие работники, представители министерства культуры, партнеры, дети и родители. Лучшие библиотекари были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. От мэрии Самары коллектив централизованной системы детских библиотек получил Памятный знак и Почетную грамоту III степени за многолетний безупречный труд на благо города.
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