Самарские детские библиотеки отметили юбилей

На 30-летие системы детских библиотек собрались их сотрудники, бывшие работники, представители министерства культуры, партнеры, дети и родители. Лучшие библиотекари были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. От мэрии Самары коллектив централизованной системы детских библиотек получил Памятный знак и Почетную грамоту III степени за многолетний безупречный труд на благо города.