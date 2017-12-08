Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах

Изменения в законопроект могут расширить полномочия многофункциональных центров. Если поправки одобрит Госдума, то в МФЦ можно будет регистрировать новорожденных и получать справку о смерти.

Сейчас документы о рождении и смерти можно получить только в ЗАГСе.