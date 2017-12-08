Самарские баскетболисты на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»

Первый период завершился с небольшим преимуществом самарцев — 12:8, причем 10 очков за этот отрезок набрал центровой Александр Савенков. Но во второй десятиминутке подмосковная команда перехватила инициативу, и на большой перерыв соперники ушли при ничейном счете – 24:24.

В третьей четверти лидер несколько раз менялся, но самарцы благодаря 10 очкам Алексея Зозулина сумели завершить период в свою пользу — 47:44 перед заключительной десятиминуткой. Здесь вновь химчане вышли вперед. Но в концовку соперники входили вровень — 58:58 после трехочковых от Алексея Зозулина и Алексея Голяхова. Решающим стал проход Алексея Голяхова за 8 секунд до конца игры. В оставшееся время «Самара» сумела удержать минимальное преимущество. В итоге – 62:59.

Эта победа стала для самарцев первой после трех поражений подряд. Команда занимает четвертое место в таблице Суперлиги.

Следующий матч «Самара» проведет 13 декабря в «МТЛ Арене». В четвертьфинале Кубка России она примет «Нижний Новгород».