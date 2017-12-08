08 декабря 2017 года,
15:22
$ 59.29    69.93   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Кировском районе Самары трамвай сбил девушку

ДТП произошло вечером в четверг, 7 декабря, возле дома №202 на улице Стара-Загоре.
 
По данным сотрудников ГИБДД, трамвай сбил 22-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в запрещенном месте. Ее госпитализировали в больницу с травмами. Проводится проверка, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Дата: 8 декабря 2017 , 09:10
408
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
8 декабря 2017
127
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
8 декабря 2017
205
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Первый официальный матч на
8 декабря 2017
190
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
8 декабря 2017
138
Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
Самарские детские библиотеки отметили юбилей
8 декабря 2017
130
Самарские детские библиотеки отметили юбилей
Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах
8 декабря 2017
118
Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах
Самарские баскетболисты на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»
8 декабря 2017
137
Самарские баскетболисты на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»
В Кировском районе Самары трамвай сбил девушку
8 декабря 2017
408
В Кировском районе Самары трамвай сбил девушку
no photo
7 декабря 2017
317
В Самарской области поезд сбил насмерть 16-летнего подростка
Лента новостей
8 декабря 2017 , 13:37
127
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
Сейчас он принадлежит ульяновской компании ООО «Плазма».  Общая площадь...
8 декабря 2017 , 13:20
205
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Несколько лет назад известный российский блогер Илья Варламов после поездки в Самару назвал наш...
8 декабря 2017 , 12:39
190
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
8 декабря 2017 , 12:00
138
Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
Все меньше времени остается до Нового года, поэтому продолжаем зачеркивать дни на календаре, но...
8 декабря 2017 , 10:16
130
Самарские детские библиотеки отметили юбилей
Торжественное мероприятие прошло во дворце торжеств «Победа».
8 декабря 2017 , 10:13
118
Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах
Такие поправки в Закон о системе государственных услуг разработало правительство РФ.
8 декабря 2017 , 09:25
137
Самарские баскетболисты на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»
Матч состоялся в четверг, 7 декабря. Баскетбольному клубу «Самара» удалось прервать...
8 декабря 2017 , 09:10
408
В Кировском районе Самары трамвай сбил девушку
ДТП произошло вечером в четверг, 7 декабря, возле дома №202 на улице Стара-Загоре.
7 декабря 2017 , 17:15
317
В Самарской области поезд сбил насмерть 16-летнего подростка
Трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около 11:30 на железнодорожной станции Липяги.
7 декабря 2017 , 16:57
278
В Самарской области газель столкнулась с Вольво: погиб мужчина
Авария произошла в четверг, 7 декабря, примерно в 10:00 в Сергиевском районе.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5134
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
9 ноября 2017
3269
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
Он работает в мэрии города с 2010 года. С декабря 2012 года занимает должность заместителя главы...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2777
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2614
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
12 ноября 2017
2370
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
868
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
658
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
10 ноября 2017
1285
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
Вот и пролетела короткая рабочая неделя, впереди выходные, и sgpress.ru предлагает наиболее...
Педагог-психолог Самары стала одним из лучших в стране
8 ноября 2017
384
Педагог-психолог Самары стала одним из лучших в стране
На XI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог...
Самарская школьница стала абсолютной победительницей Всероссийского конкурса сочинений
8 ноября 2017
360
Самарская школьница стала абсолютной победительницей Всероссийского конкурса сочинений
Сочинения самарских школьников были признаны лучшими на масштабном российском состязании...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.