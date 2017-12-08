Закон об отстранении управляющих компаний от сбора коммуналки приняли в первом чтении

Государственная дума РФ поддержала в первом чтении законопроект минстроя о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям.

Документ вводит типовую форму единого платежного документа. Ранее, 25 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабинету министров разработать проект о прямых расчетах населения с поставщиками.

Если депутаты примут документ и во втором чтении, то жители будут платить ресурсоснабжающим компаниям напрямую, без посредников в лице многочисленных управляющих компаний. В Самаре уже есть опыт прямых расчетов населения с поставщиками коммунальных услуг. Например, за холодную воду и газ самарцы платят по отдельным квитанциям от ресурсоснабжающих компаний. Некоторые горожане также напрямую платят за горячую воду и отопление.