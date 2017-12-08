Министерство здравоохранения Самарской области предупреждает о мошенниках

По данным областного минздрава, пациентам сначала предлагают бесплатные услуги и даже лекарства и аппаратуру в подарок, а затем требуют оплатить процедуры. Министерство сообщает, что государственные медицинские учреждения Самарской области (поликлиники, больницы), а также страховые медицинские организации могут делать плановый обзвон прикрепленного населения, но только с информацией о диспансеризации. В этом случае жителей приглашают прийти на обследование в свою поликлинику по месту жительства.

Минздрав рекомендует жителям области быть бдительными, уточнять название медицинских центров, в которые их приглашают, записывать данные собеседника.