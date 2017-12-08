Куда звонить самарцам, если закончился лимит поездок по транспортной карте

По данным городского департамента транспорта, небольшая доля граждан превышает этот лимит. По поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова предприятиям-перевозчикам запретили высаживать таких пассажиров.

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) опубликовало в салонах подвижного состава номер телефона, по которому можно обратиться пассажирам, исчерпавшим лимит поездок: 8-917-101-53-46.

Администрация ТТУ также просит сообщать по указанном номеру о случаях хамства и грубости со стороны кондукторов.