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Как планируют развивать it-технологии в Самаре

В среду, 6 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с представителями крупнейших IT-компаний региона то, как предстоит развивать информационные технологии. 

Команда инноваторов 
 
Дмитрий Азаров последовательно формирует пул своих советников на общественных началах. Это специалисты, которые помогут региональной власти наладить более тесный контакт с профессиональными сообществами, уточнить задачи, от решения которых зависит развитие Самарской области. В этом пуле можно выделить условный «сектор экономики будущего». Сейчас в него уже входят: советник по инновациям - промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков, по информационным технологиям - организатор интернет-фестиваля «404», директор по дизайну международной компании Acronis Денис Кортунов. 
 
24 ноября Дмитрий Азаров и Владимир Пирожков провели совещание с руководителями крупных промышленных предприятий. А Денис Кортунов выступил модератором вчерашней встречи, в которой приняли участие управленцы 15 успешных IT-компаний. 
 
- Мы вошли в период так называемой четвертой технологической революции. Если уже сегодня не думать о модернизации производств, о выпуске инновационной продукции, о внедрении прорывных технологий, то завтра наша продукция может стать невостребованной, - задал тон встрече Азаров.
 
Тем, кто этого не понимает, отстанет от тренда, уже через несколько лет будет сложно конкурировать на постоянно меняющемся рынке. Практически как в классике: «Если хочешь попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее». 
 
- По количеству специалистов, которых готовит регион, мы находимся в тройке лидеров страны. Но если говорить по объему оказываемых услуг, мы далеко не первые. Хотелось бы, чтобы Самарская область была в пятерке регионов по этому показателю, - сказал врио губернатора. - Надо понять, что нам предстоит перестроить на уровне государственно-регионального управления, чтобы создать условия для развития цифровой экономики. Вы находитесь на острие изменений, происходящих в технологиях, ваше мнение очень важно. 
 
Правительству и IT-специалистам предстоит большая совместная работа по всем стратегическим направлениям развития области. 
 
- Ваше участие позволит чиновникам пользоваться самыми передовыми разработками и не закладывать в разрабатываемые проекты технологии, которые устареют через год-два, - отметил глава региона. 
 
Регион: перезагрузка 
 
Участники встречи, можно сказать, вчерне набросали «дорожную карту» по развитию цифровой экономики региона. Прежде всего, нужно обратить внимание на кадры. По мнению заместителя директора компании «Меркури девелопмент Самара» Руслана Демьяненко, сейчас обучение информационным технологиям в регионе оставляет желать лучшего. Прогресс идет настолько быстро, что система образования не успевает за ним. Программа обучения утратила актуальность и отстает как минимум на пять лет, считают IT-практики. Также они предложили открыть больше профильных бюджетных мест в вузах. Говорили и о том, что система по подготовке специалистов должна охватывать и школы, и средние профессиональные учреждения. 
 
Дмитрий Азаров отметил, что идею о пересмотре вузовских программ стоит проработать подробнее. Он предложил обсудить ее на совместной встрече IT-специалистов и регионального совета ректоров. 
 
Затронули и преференции, которые позволят удержать профессионалов в регионе. Например, обратиться к опыту Ульяновска, где уменьшили налог на доходы физических лиц для IT-специалистов. 
 
Еще одно направление работы - популяризация информационных технологий. Чтобы привлекать свежую кровь в сферу, нужна интересная и открытая площадка. Ею могут стать технопарк и IT-деревня, в которой жили бы специалисты. 
 
Азаров предложил IT-специалистам к следующей встрече составить подобную «дорожную карту» к каждому проекту, тщательно проанализировать их.
 
Что предложено сделать: 
 
разрабатывать комфортную и «умную» городскую среду уже на стадии архитектурно-планировочных решений; 
 
актуализировать цифровизацию работы госучреждений, работу «Открытого правительства»;  
повысить качество обучения по IT-специальностям и открыть больше бюджетных мест в вузах;
 
создать IT-колледжи, ввести профильные занятия в школах; 
 
ограничить отток специалистов за счет налоговых послаблений и ипотечных льгот; 
 
создать технопарк, например, на площадке бывшего ГПЗ-4; 
 
вывести IT-продукцию Самарской области на российский рынок
 
Дата: 7 декабря 2017 , 09:33
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Автор текста: Сергей Ромашов
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