В Самаре открыли Ново-Садовую на участке от Первомайской до Полевой
Это произошло в ночь на четверг, 7 декабря, после того как спецтехника очистила дорогу от снега.
Напомним, что Ново-Садовую на участке от Первомайской до Полевой закрыли несколько лет назад для строительства станции метро Алабинская. Утром в четверг, 7 декабря, по дороге уже ездил транспорт.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 декабря 2017
223
7 декабря 2017
205
7 декабря 2017
199
7 декабря 2017
283
7 декабря 2017 , 17:15
223
Трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около 11:30 на железнодорожной станции Липяги.
7 декабря 2017 , 16:57
205
Авария произошла в четверг, 7 декабря, примерно в 10:00 в Сергиевском районе.
7 декабря 2017 , 16:19
272
Государственная дума РФ поддержала в первом чтении законопроект минстроя о прямой оплате услуг...
7 декабря 2017 , 14:53
199
16 декабря в самарском театре кукол состоится премьера спектакля «Курочка Ряба» (3+).
7 декабря 2017 , 13:38
283
Среди возлагавших цветы к Вечному Огню был и участник Великой Отечественной войны Герой...
7 декабря 2017 , 12:23
187
На цокольном этаже Военно-исторического музея Краснознаменного Центрального военного округа...
7 декабря 2017 , 12:15
339
В последнее время жители региона стали получать звонки на мобильные телефоны с приглашением...
7 декабря 2017 , 11:28
252
Сейчас по транспортным картам жители Самары могут совершить не более 90 поездок в месяц.
7 декабря 2017 , 10:57
246
В четверг, 7 декабря, состоится очередной Science slam - международный...
7 декабря 2017 , 10:49
231
Как ранее писал sgpress.ru, из-за сильного снегопада движение на загородных магистралях было...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5116
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
9 ноября 2017
3244
Он работает в мэрии города с 2010 года. С декабря 2012 года занимает должность заместителя главы...
15 ноября 2017
2761
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе.
19 ноября 2017
2591
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
12 ноября 2017
2355
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
20 ноября 2017
845
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
23 ноября 2017
642
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
10 ноября 2017
1260
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
Вот и пролетела короткая рабочая неделя, впереди выходные, и sgpress.ru предлагает наиболее...
8 ноября 2017
338
Тема этого года - Великая Октябрьской революция 1917 года. Мероприятия посетили около 600...
8 ноября 2017
589
Во вторник, 7 ноября, самарцы в Иркутске играли с местным «Иркутом».