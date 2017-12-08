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Ново-Садовую на участке от Первомайской до Полевой откроют после расчистки дороги от снега

Сейчас здесь работает снегоуборочная техника. Как только весь снег уберут, дорогу откроют, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Расчистить улицу планируют уже в среду, 6 декабря.
 
Напомним, что Ново-Садовую на участке от Первомайской до Полевой закрыли несколько лет назад на время строительства станции метро Алабинская.
Дата: 6 декабря 2017 , 17:00
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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