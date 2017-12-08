Киноизмышлизм. «Легенда о Коловрате» - 50 первых Коловратов (12+)



Придумали они сюжет нехитрый – взять «300 спартанцев» да на русский лад переиначить: царя Леонида на былинного богатыря Евпатия Коловрата заменить, персов на орду монгольскую, разукрашенного повелителя персов Ксерса на разукрашенного хана Батыя заменить. И чтобы копья в слоумо летали и ордынцам головы рубили. И, наверное, они подумали: «А что, если нас про сюжет будут спрашивать? Почему вон там дыра, там срам, а вон там чертовщина? Как объяснять-то будем?» И, видимо, решили: «А пусчай у Евпатия амнезия будет. Как в заморском фильме «50 первых поцелуев», где девушка каждое утро просыпалась и ничего не помнила, а ее возлюбленный да родня ей все рассказывали. Гениально!» На том и порешили. Фонд кино проект одобрил, и вышли оттуда Джаник Файзиев и Рафаел Минасбекян, должно быть, весьма довольные. И как не быть довольными, когда 360 миллионов рублей собрали? Но вот беда, теперь ведь и кино снять надо. Назад не повернешь, пришлось снимать.



Придумали они сюжет нехитрый – взять «300 спартанцев» да на русский лад переиначить: царя Леонида на былинного богатыря Евпатия Коловрата заменить, персов на орду монгольскую, разукрашенного повелителя персов Ксерса на разукрашенного хана Батыя заменить. И чтобы копья в слоумо летали и ордынцам головы рубили. И, наверное, они подумали: «А что, если нас про сюжет будут спрашивать? Почему вон там дыра, там срам, а вон там чертовщина? Как объяснять-то будем?» И, видимо, решили: «А пусчай у Евпатия амнезия будет. Как в заморском фильме «50 первых поцелуев», где девушка каждое утро просыпалась и ничего не помнила, а ее возлюбленный да родня ей все рассказывали. Гениально!» На том и порешили. Фонд кино проект одобрил, и вышли оттуда Джаник Файзиев и Рафаел Минасбекян, должно быть, весьма довольные. И как не быть довольными, когда 360 миллионов рублей собрали? Но вот беда, теперь ведь и кино снять надо. Назад не повернешь, пришлось снимать.

















































Зритель русский за ними наблюдал и думал: «Эх, да при таком бюджете мы кино славное увидим! Да с такими деньжищами на просторах русских можно такую красотищу снять! Сколько у нас речек голубых, лесов зеленых да гор величественных! А ведь есть еще и клубы реконструкторов, которые за малую толику от бюджета фильма и бои эпичные поставят, и массовку соберут. Эх, братцы, заживем!» Но ушлый режиссер Джаник Файзиев и хитрый продюсер Рафаел Минасбекян той славной дорожкой не пошли, природу русскую снимать не стали и реконструкторов на помощь не позвали. Арендовали они завод ЗИЛ, поставили там павильончик да зеленым полотном все завесили сиречь хромакеем. «Пусчай нам программисты нарисуют и речки голубые, и горы величественные, и леса зеленые», - решили авторы. И нашлись умельцы из студии «Main Road Post, которые все нарисовали, но почему-то спустя рукава. И получились на выходе леса кислотные, Рязань пряничная, метель ненастоящая, а мишку Потапыча взяли в аренду из «Защитников» Сарика Андреасяна. Ну, и что же теперь? Это же сказка, а в сказке все ненастоящее! А коли зрители придираться будут, вот им фраза Коловрата из фильма в ответ: «Мы вас не звали, вы сами пришли».



Зритель русский за ними наблюдал и думал: «Эх, да при таком бюджете мы кино славное увидим! Да с такими деньжищами на просторах русских можно такую красотищу снять! Сколько у нас речек голубых, лесов зеленых да гор величественных! А ведь есть еще и клубы реконструкторов, которые за малую толику от бюджета фильма и бои эпичные поставят, и массовку соберут. Эх, братцы, заживем!» Но ушлый режиссер Джаник Файзиев и хитрый продюсер Рафаел Минасбекян той славной дорожкой не пошли, природу русскую снимать не стали и реконструкторов на помощь не позвали. Арендовали они завод ЗИЛ, поставили там павильончик да зеленым полотном все завесили сиречь хромакеем. «Пусчай нам программисты нарисуют и речки голубые, и горы величественные, и леса зеленые», - решили авторы. И нашлись умельцы из студии «Main Road Post, которые все нарисовали, но почему-то спустя рукава. И получились на выходе леса кислотные, Рязань пряничная, метель ненастоящая, а мишку Потапыча взяли в аренду из «Защитников» Сарика Андреасяна. Ну, и что же теперь? Это же сказка, а в сказке все ненастоящее! А коли зрители придираться будут, вот им фраза Коловрата из фильма в ответ: «Мы вас не звали, вы сами пришли».































































«Так, картинку мы нарисовали, теперь бы актеров туда добавить. Рисовать их будет дорого, придется настоящих брать. Но только неизвестных, чтобы гонораров много не просили! Кого бы позвать богатырей сыграть? О, недавно на «ТНТ» «Интернов» смотрели, Лобанов там был такой крикливый с хриплым голосом. Вот его возьмем, пусчай и рассказчиком будет, и чтобы, как в «Интернах», разговаривал! Кто еще? А, помнится в передаче на «СТС» был гопник Ржавый, вот и его возьмем в команду. А что, молодежь его знает. Кто же сыграет Коловрата? Ведь центровой персонаж же, богатырь! Пореченков? Дорого. Вдовиченков? Дорого», - должно быть, ломали голову создатели фильма.



А потом дали роль Евпатия Коловрата 27-летнему Илье Малакову, никому не известному. Успел Малаков сыграть только в картине «Повелители снов», то был такой срам, что и вспоминать про него противно. Ну, и что, что парень худосочный и сложения никак не богатырского? Ну, и что, что актерская игра деревянная? В сказке все возможно, а у героя амнезия, какие уж тут эмоции. На том и порешили. А хана Батыя сыграть доверили Александру Цою, что играл китайского полицейского в еще одном позоре русского кинематографа «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!». «Раз уж этот узбек сыграл китайца, чего бы ему и монгола не сыграть?» - возможно, подумали авторы. По тому же принципу и войско ордынское, видимо, подбирали. Позвали то ли киргизов, то ли бурятов, то ли узбеков. А чтобы было совсем не разобрать, кто там они по национальности, нарядили их в тряпки пестрые и разукрасили их краской, да так, что гейши японские бы только ахнули от зависти.



Собрали весь этот люд на заводе ЗИЛ, значит, и стали снимать. Смотрит зритель и не разумеет ничего. Как же орда, плохо нарисованная на компьютере, под стены Рязани незаметно пробралась? Неужели не было на Руси ни границ, ни дозорных? И нет ему ответа. Что за персонажи вокруг, да откуда они взялись, какова их история? И снова тишина. Где же дружина Коловрата в 1700 голов, и почему Евпатий партизанит в компании 20 соратников по лесам? Почему в битвах участвуют отряды по 10-20 узбек-ордынцев? Где массовка и масштаб? И снова тишина в ответ. Вот окружили Евпатия 20 ряженых и накрашенных ордынцев, и ахнул зритель: «Все, пропал богатырь!» Но тут выскакивает из леса медведь Потапыч компьютерный и начинает крушить супостатов, русских богатырей защищая. А почему наших не тронул? А потому что уж больно Потапыч не любит крашеных мужиков, в чем лично я с ним солидарен. Монголы в фильме так размалеваны, что Евпатию и его дружинникам не составило труда подвести глазки и разгуливать по лагерю ордынцев, как своим, творя всякие пакости. И все под рок-музыку Сержа Танкяна. А потом дали роль Евпатия Коловрата 27-летнему Илье Малакову, никому не известному. Успел Малаков сыграть только в картине «Повелители снов», то был такой срам, что и вспоминать про него противно. Ну, и что, что парень худосочный и сложения никак не богатырского? Ну, и что, что актерская игра деревянная? В сказке все возможно, а у героя амнезия, какие уж тут эмоции. На том и порешили. А хана Батыя сыграть доверили Александру Цою, что играл китайского полицейского в еще одном позоре русского кинематографа «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!». «Раз уж этот узбек сыграл китайца, чего бы ему и монгола не сыграть?» - возможно, подумали авторы. По тому же принципу и войско ордынское, видимо, подбирали. Позвали то ли киргизов, то ли бурятов, то ли узбеков. А чтобы было совсем не разобрать, кто там они по национальности, нарядили их в тряпки пестрые и разукрасили их краской, да так, что гейши японские бы только ахнули от зависти.Собрали весь этот люд на заводе ЗИЛ, значит, и стали снимать. Смотрит зритель и не разумеет ничего. Как же орда, плохо нарисованная на компьютере, под стены Рязани незаметно пробралась? Неужели не было на Руси ни границ, ни дозорных? И нет ему ответа. Что за персонажи вокруг, да откуда они взялись, какова их история? И снова тишина. Где же дружина Коловрата в 1700 голов, и почему Евпатий партизанит в компании 20 соратников по лесам? Почему в битвах участвуют отряды по 10-20 узбек-ордынцев? Где массовка и масштаб? И снова тишина в ответ. Вот окружили Евпатия 20 ряженых и накрашенных ордынцев, и ахнул зритель: «Все, пропал богатырь!» Но тут выскакивает из леса медведь Потапыч компьютерный и начинает крушить супостатов, русских богатырей защищая. А почему наших не тронул? А потому что уж больно Потапыч не любит крашеных мужиков, в чем лично я с ним солидарен. Монголы в фильме так размалеваны, что Евпатию и его дружинникам не составило труда подвести глазки и разгуливать по лагерю ордынцев, как своим, творя всякие пакости. И все под рок-музыку Сержа Танкяна.



Много чего увидел зритель русский в этом фильме – и монголов-ниндзя летающих, и полководцев глупых, аки дети малые, и прочую фантасмагорию. И все это спрятано за магическим наговором защитным «фэнтези-сказка». «Мы вас не звали, вы сами пришли, дорогие зрители, значит, смотрите и гордитесь кином нашим, русским», - именно эти слова читаешь между финальных титров.



Вот такая вышла сказка. Какой у нее будет конец, мы узнаем по итогам проката картины. Если говорить серьезно, то этот фильм не стоит 360 миллионов долларов – этого бюджета не видно ни по картинке, ни по масштабу и актерской игре. Хотите увидеть по-настоящему масштабное эпическое русское кино? Посмотрите фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, снятый без всякой компьютерной графики в 1938 году! Или сказку «Илья Муромец» Александра Птушко 1956 года. Или проведите эксперимент: посмотрите «Легенду о Коловрате», а потом эти картины и сравните. Правда, после такого сравнения вам может стать совсем грустно. Много чего увидел зритель русский в этом фильме – и монголов-ниндзя летающих, и полководцев глупых, аки дети малые, и прочую фантасмагорию. И все это спрятано за магическим наговором защитным «фэнтези-сказка». «Мы вас не звали, вы сами пришли, дорогие зрители, значит, смотрите и гордитесь кином нашим, русским», - именно эти слова читаешь между финальных титров.Вот такая вышла сказка. Какой у нее будет конец, мы узнаем по итогам проката картины. Если говорить серьезно, то этот фильм не стоит 360 миллионов долларов – этого бюджета не видно ни по картинке, ни по масштабу и актерской игре. Хотите увидеть по-настоящему масштабное эпическое русское кино? Посмотрите фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, снятый без всякой компьютерной графики в 1938 году! Или сказку «Илья Муромец» Александра Птушко 1956 года. Или проведите эксперимент: посмотрите «Легенду о Коловрате», а потом эти картины и сравните. Правда, после такого сравнения вам может стать совсем грустно.

Приятного просмотра!

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