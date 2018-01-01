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Как меняются дома в Самаре

Осенью прошлго года sgpress.ru начал серию публикаций о том, как внешне меняются здания в Самаре. В 2018 году мы ее продолжим, а пока вспоминаем, что, где и как изменилось. 

Для того, чтобы сравнить: что было, и как стало, необходимо в окне просмотра кликнуть мышкой на ползунок и провести в сторону.

А начинаем мы с улицы Куйбышева, одной из главных улиц исторического центра Самары.

Куйбышева, 66 
Памятник архитектуры - Гостиничный комплекс купца 1-ой гильдии Аннаева Е.Н. с рестораном и винным погребом. Здание построено в 1855 году - первое каменное здание в Самаре. В нем размещалась гостиница. Изначально было двухэтажным. В 1862 году здесь открылся первый в городе книжный магазин. Надстроено до пяти этажей в 1935-1936 годах. Отремонтировано в 2015 году за счет средств Фонда капитального ремонта.

Куйбышева, 77 
Здание построено в 1917 году. Отремонтировано в 2015 году за счет средств мецената.

Куйбышева, 72 
Памятник архитектуры. Архитектор Щербачев А.А. Мавританский стиль. Уточненное наименование Дом Н.И. Белоусова. Торговый дом «Братья Клодть». Здание построено в начале ХХ века. В нем находился один из первых автомобильных салонов Самары.
Куйбышева, 87
Памятник архитектуры. Купеческий дом. Уточненное наименование: Дом потомственной почетной гражданки Неклютиной Е.А. с электротехнической конторой Неклютиной А.М. «Гаражъ», с помещением, сдававшимся в аренду электротеатру «Трiумфъ». Здание построено в конце XIX века. С декабря 1918 года по май 1919 года здесь находился Самарский городской комитет комсомола. Отремонтировано в 2015 году за счет средств Фонда капремонта.
Куйбышева, 91 
Памятник истории и культуры. Дом Смирнова. Построен в 1868 году, перестроен в 1898 году. В этом здании с декабря 1895 года по май 1896 года жил Максим Горький.
Куйбышева, 100
Памятник архитектуры. Дом купца Е.Ф. Афанасьева. Построен в 1871-1872 годах. Отремонтировано в 2015 году за счет средств Фонда капремонта.

Куйбышева, 121
Памятник архитектуры. Дом Малышева. Построен примерно в 1880-1890 годах. Отремонтировано в 2015 году за счет средств Фонда капремонта.
Куйбышева, 125
Памятник истории и культуры федерального значения. Дом Поплавского. Здание построено в 1902 году по проекту архитектора Щербачева. На первом этаже здания размещались помещения трех магазинов, сдававшихся в аренду. Два верхних этажа были сданы под гимназию Хардиной. Также в здании размещались сдававшиеся внаем квартиры.
Книжный магазин на первом этаже здания был явочной квартирой партии социал-революционеров и находился под наблюдением жандармерии. После обыска и обнаружения в магазине запрещенных изданий, он был закрыт в 1908 году. В этом же году магазин открылся как писчебумажный магазин нового владельца дворянина Миллера. Размещавшаяся с 1902 года в здании гимназия Хардиной в 1907-1908 годах перестала быть частной и была преобразована в женскую гимназию №5. В 1918 году женская гимназия была преобразована в образцовое железнодорожное училище №1, а затем в 1930 году в школу №15. В советские годы, как лучшему заведению по постановке учебного и воспитательного процесса, школе было присвоено имя Надежды Крупской. Фасад и кровля отреставрированы за счет средств мецената.


При продготовке материала использованы фотографии из архивов сайта vsedomarossii.ru.

Дата: 1 января 2018 , 14:49
1430
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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20 ноября 2017 , 14:28
Надежда
Все получается очень красиво. Дома получают новые фасады. Это радует.
3 ноября 2017 , 10:49
Саня
Прикольно сравнивать, как на домах появляются всякие приблуды - кондеры, антенны перескакивают с места на место
2 ноября 2017 , 15:23
Гость
По мне, дом в мавританском стиле лучше серым смотрелся
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