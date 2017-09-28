В Самаре на Ташкентской временно закроют трамвайное движение

Схема движения трамвайных маршрутов на выходные дни, 30 сентября и 1 октября, будет следующей:

- трамваи маршрута № 22 проследуют от 15 микрорайона по улице Советской, улице Ставропольской, улице Антонова-Овсеенко, улице Врубеля до Постникова оврага и далее по своему маршруту до улицы Красноармейской;

- трамваи маршрута № 24 поедут от 15 микрорайона до переулка Костромского и от 15 микрорайона до стадиона «Металлург» (через один трамвайный поезд);

- трамваи маршрута № 25 поедут от 15 микрорайона до БТЭЦ.

Кроме того, на улице Ново-Садовой и Барбошиной поляне будет увеличено количество трамвайных поездов и сокращены интервалы движения трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, 20.