В Самаре на Ташкентской временно закроют трамвайное движение
Это связано с проведением работ по врезке стрелочных переводов новой трамвайной линии к стадиону «Самара Арена» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. На этом участке с 00:00 30 сентября по 4:00 2 октября 2017 года будет закрыто движение трамваев на участке от Барбошиной поляны до 15 микрорайона.
Схема движения трамвайных маршрутов на выходные дни, 30 сентября и 1 октября, будет следующей:
- трамваи маршрута № 22 проследуют от 15 микрорайона по улице Советской, улице Ставропольской, улице Антонова-Овсеенко, улице Врубеля до Постникова оврага и далее по своему маршруту до улицы Красноармейской;
- трамваи маршрута № 24 поедут от 15 микрорайона до переулка Костромского и от 15 микрорайона до стадиона «Металлург» (через один трамвайный поезд);
- трамваи маршрута № 25 поедут от 15 микрорайона до БТЭЦ.
Кроме того, на улице Ново-Садовой и Барбошиной поляне будет увеличено количество трамвайных поездов и сокращены интервалы движения трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, 20.
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