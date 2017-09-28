В самарские школы и детсады начали подавать тепло
Учреждения социальной сферы города начали первыми подключать к отоплению. Это больницы, дома ребенка, детские сады, дома инвалидов и т. д. В четверг, 28 сентября, тепло появилось уже в 334 соцобъектах.
Начать зимний сезон раньше позволила дополнительная перекладка тепловых сетей - объем работ увеличился вдвое. Такого масштабного ремонта теплотрасс в Самаре не было долгие годы.
В Самаре есть три мобильные котельные на случай внештатных ситуаций с подачей тепла. Все они в рабочем состоянии и готовы к использованию.
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