В самарские школы и детсады начали подавать тепло

Начать зимний сезон раньше позволила дополнительная перекладка тепловых сетей - объем работ увеличился вдвое. Такого масштабного ремонта теплотрасс в Самаре не было долгие годы.

В Самаре есть три мобильные котельные на случай внештатных ситуаций с подачей тепла. Все они в рабочем состоянии и готовы к использованию.