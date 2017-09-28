В России уничтожили химическое оружие

Все химическое оружие ликвидировали раньше установленных сроков. Это оружие осталось с советских времен. Арсенала хватало, чтобы уничтожить все живое на земле, считают специалисты. Уничтожив его, Россия выполнила главное международное обязательство по Конвенции о запрещении химического оружия, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.