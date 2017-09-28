В России уничтожили химическое оружие
Об этом в среду, 27 сентября, председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич доложил президенту Владимиру Путину.
Все химическое оружие ликвидировали раньше установленных сроков. Это оружие осталось с советских времен. Арсенала хватало, чтобы уничтожить все живое на земле, считают специалисты. Уничтожив его, Россия выполнила главное международное обязательство по Конвенции о запрещении химического оружия, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.
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