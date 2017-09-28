В Самаре ищут грабителей банка на улице Гагарина

Они совершили налет в понедельник, 25 сентября, около 9:15.

По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, двое неизвестных ограбили банк, расположенный на улице Гагарина. Возбуждено уголовное дело.

По приметам это были двое худощавых мужчин в масках темного и светлого цветов. Один из них, ростом 170-175 сантиметров, был одет в черную толстовку, черные спортивные трико с замком с боковой стороны каждой штанины, черные кроссовки с белой подошвой. Второй мужчина такого же роста был одет в синюю толстовку, черные спортивные трико и кроссовки.

Сотрудники УМВД России по Самаре обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях разыскиваемых или их местонахождении, с просьбой сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 (Дежурная часть Управления МВД России по Самаре), 8(846) 262-27-11 (Дежурная часть ОП№3 Управления МВД России по Самаре) или 020.