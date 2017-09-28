Из Самарского театра оперы и балета эвакуировали людей

На место выехала бригада пожарных. Они обнаружили, что на шестом этаже театра дымилась электропроводка. Площадь задымления составила – 1 квадратный метр. Пожарные эвакуировали людей из здания – всего 30 человек. Никто не пострадал, сообщили sgpress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.