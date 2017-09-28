Пожарные выехали в Самарский академический театр оперы и балета на сообщение о задымлении
Тревожный сигнал поступил в МЧС днем в четверг, 28 сентября.
На место выехала бригада пожарных. Пока что они ищут источник задымления, возгорания нет, сообщили sgpress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
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