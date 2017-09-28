Развязку Московского шоссе с улицей Луначарского не откроют к 1 октября

Работы планировали закончить до 1 октября 2017 года. Движение на участке сейчас частично перекрыто. Московское шоссе по направлению «в город» стало односторонним. «Из города» можно выехать по Киевской или по Мичурина. Открытие развязки Московского шоссе и Луначарского задерживается на неопределенный срок.

- Подрядчик планирует завершить работы до наступления холодов, - сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.