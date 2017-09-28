В самарском музее откроется выставка к 100-летию революции
5 октября в 18:00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Грани ХХ века. Сто лет российской революции» (0+). Она посвящена Октябрьской революции («октябрьскому перевороту») - одному из крупнейших политических событий ХХ века, произошедшему в России в октябре 1917 года и повлиявшему на дальнейший ход всемирной истории.
В экспозицию войдет около ста произведений живописи, графики и скульптуры, так или иначе интерпретирующих «лица и символы» революции, относящихся к периоду со второй половины 1910-х до конца 1980-х годов.
Идейно-тематическое наполнение выставочного проекта будет представлено несколькими разделами. Первый раздел выставки - преддверие революции и первые годы советской власти - продемонстрирует зрителю искусство русского авангарда, создавшего свой проект нового мироустройства (Отдел ИЗО, Свомас, ВХУТЕМАС). Второй раздел выставки посвящен творчеству художников АХХРа (20-е - начало 30-х гг ХХ века). Третий раздел раскроет перед вами страницы «соцреалистического эпоса», где в героическом ключе воспроизводятся недавние революционные события, увековечивающие облик и роль вождей революции. Четвертый раздел охватывает период хрущевской оттепели, в котором многим произведениям на революционную тематику была присуща романтическая окрашенность. Тема грядущей «перестройки» и переоценки явлений советского времени явственно прослеживается в работах куйбышевских художников 1960-х - 1980-х гг. на темы революции и гражданской войны.
В экспозицию войдет около ста произведений живописи, графики и скульптуры, так или иначе интерпретирующих «лица и символы» революции, относящихся к периоду со второй половины 1910-х до конца 1980-х годов.
Идейно-тематическое наполнение выставочного проекта будет представлено несколькими разделами. Первый раздел выставки - преддверие революции и первые годы советской власти - продемонстрирует зрителю искусство русского авангарда, создавшего свой проект нового мироустройства (Отдел ИЗО, Свомас, ВХУТЕМАС). Второй раздел выставки посвящен творчеству художников АХХРа (20-е - начало 30-х гг ХХ века). Третий раздел раскроет перед вами страницы «соцреалистического эпоса», где в героическом ключе воспроизводятся недавние революционные события, увековечивающие облик и роль вождей революции. Четвертый раздел охватывает период хрущевской оттепели, в котором многим произведениям на революционную тематику была присуща романтическая окрашенность. Тема грядущей «перестройки» и переоценки явлений советского времени явственно прослеживается в работах куйбышевских художников 1960-х - 1980-х гг. на темы революции и гражданской войны.
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