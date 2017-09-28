В Самаре создадут рабочую группу по вопросам социальной поддержки пенсионеров

Предполагается, что в рабочую группу войдут представители политических партий, представленных в губдуме, общественности, правительства области. По мнению Дмитрия Азарова, им необходимо проанализировать ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки в Самарской области, а также обсудить бюджетные возможности региона.