Кресла и табло старого Дворца спорта вывезли на склады ЦСК ВВС для хранения
Демонтаж спортивного объекта подрядчик выполнил уже на 85-90%.
По контракту с областным правительством работы выполняет ООО «Волгатрансстрой-9», входящее в группу компаний АО «Волгатрансстрой» (ВТС). Сегодня на 100% демонтирована часть выше уровня асфальта, идет сортировка и вывоз строительного мусора. Все имущество из Дворца спорта перевезли до начала демонтажа здания, и сейчас оно хранится на складах ЦСК ВВС, сообщил sgpress.ru в компании ВТС-9. Речь идет о сиденьях, табло и других предметах.
Полностью демонтировать Дворец спорта ЦСК ВВС должны до конца октября. На его месте построят новый. Количество посадочных мест в нем увеличат до пяти тысяч, а объект могут построить в 4 этажа. Дворец оборудуют тремя ледовыми площадками - основной, тренировочной и для игры в керлинг, универсальными спортзалом, тренажерным залом и залом хореографии.
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