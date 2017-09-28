Участок Ново-Садовой в районе Полевой до сих пор не начали асфальтировать
Компания ООО «ВТС-Метро» продолжает там работы. Подрядчик построил на участке камеру-съезд между станцией «Алабинской» и будущей станцией «Самарской» и приступил к благоустройству территории.
К 1 сентября «ВТС-Метро» собирался передать участок компании «Самаратрансстрой», которая должна была заняться асфальтированием дороги, но до сих пор этого не сделал. Об этом sgpress.ru сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Сроки ввода Ново-Садовой на участке между Полевой и Первомайской сдвигаются. Конкретная дата открытия дороги пока не называется. На момент публикации материала комментарий от «ВТС-Метро» получить не удалось.
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