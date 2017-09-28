На гостевых маршрутах Самары восстанавливают старинные особняки

«Объект сложный, но очень интересный»

На улице Куйбышева сейчас в самом разгаре реставрация объекта культурного наследия - дома №71. Вот какую информацию «Самарской газете» предоставили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия с припиской: «История памятника подробно отражена в издании «Самара, улица Дворянская. Иллюстрированная энциклопедия». Т.Ф. Алексушина, Г.В. Алексушин, А.А. Буданова».

Жилой дом №71 - бывшая усадьба купцов Бахаревых. Строение под литерой А было построено в 1857 году по образцовому проекту как двухэтажный каменный дом с лавками на первом этаже. В 1874 году объект представлял собой двухэтажный крытый железом каменный дом на девять комнат с антресолью: 11 окон на улицу, семь во двор, пять печей, внизу лавки на улицу «о шести растворах на Алексеевскую площадь и два раствора на ул. Дворянскую». В 1889 году крайнее левое окно первого этажа на фасаде по Алексеевской площади было переделано в дверной проем, к нему устроено крыльцо, и над ним балкон на уровне второго этажа. В 1899 году по проекту самарского архитектора Александра Щербачева здание было реконструировано и получило внешний облик в стиле архитектуры эклектики с чертами неоренессанса.

Здание под литерой Б было построено между 1868 и 1874 годами как «лавка о пяти растворах». В 1888 году над частью каменных одноэтажных лавок было построено теплое антресольное помещение. Между 1889 и 1910 годами каменный двухэтажный дом был перестроен в трехэтажный с архитектурным решением главного фасада в стиле модерн.

Здание под литерой В построено между 1857 и 1868 годами как «каменный магазин на 10 саженей по улице и 4 сажени во двор». В июле 1899 года каменная лавка была надстроена вторым этажом, часть помещений в здании арендовала под типографию духовная консистория. В 1903 году здание надстроили до трех этажей, в нем размещались одна квартира, два торговых помещения и типография. Надстроенное здание получило новое архитектурное решение главного фасада в стиле скандинавский модерн, в стиле модерн были оформлены и интерьеры внутренних помещений - дверные блоки, камин.

В 1899 году самарский архитектор Александр Щербачев разработал проект реконструкции дома Бахаревых (литеры А, Б). По сведениям, документально не подтвержденным, автором реконструкции в 1903 году литеры В - трехэтажного каменного дома в стиле скандинавский модерн - был техник-архитектор Георгий Мошков.

С 1857 года этими зданиями владели купцы Бахаревы, а в 1919 году усадьба была национализирована.

С этим домом связано немало интересных страниц истории. 31 декабря 1906 года здесь открылась передвижная выставка художника Станислава Батовского «Иллюстрации к сочинениям Генрика Сенкевича», экспонировавшаяся до Самары в 70 городах России. С 1907 года в доме размещалась кухмистерская парового пивоваренного завода Петцольда «Восточная Бавария». Ресторан в постоянном ассортименте держал «хорошо выдержанное, превосходного высокого качества, нежного вкуса» пиво, раков, воблу и осетрину. Пиво было «удостоено наивысшей награды «Гран-При» с почетным крестом и золотой медалью, а также золотыми медалями на международной выставке в Лондоне, Париже, Брюсселе, Антверпене и Бордо».

В 1919 году здесь квартировал Дмитрий Карбышев, руководивший 6-м управлением Военно-полевого строительства Восточного фронта, будущий генерал, Герой Советского Союза, героически погибший в годы Великой Отечественной войны. А в путеводителе по городу Куйбышеву за 1965 год дом в усадьбе Бахаревых (литера Б) назван «Домом сестер» - предположительно именно здесь проживали, судя по его описанию, главные героини романа Алексея Толстого «Сестры».

Реставрационные работы сейчас на этом объекте идут глобальные. Как сообщил ведущий инженер технического надзора Регионального оператора Самарской области «Фонд капитального ремонта» Михаил Влавкин, старые слои штукатурки с фасада снимали очень аккуратно, вручную. Новые накладывают по такому принципу: где старинная лепнина осталась в прежнем виде, она сохраняется, где утрачена - отливается заново в формах. Технология сложная, но того требует статус объекта культурного наследия. На кровле деревянные стропила заменили частично, поскольку, как это ни удивительно, многие прежние еще очень неплохо сохранились с момента постройки зданий в позапрошлом веке и, как подтвердили обследования, еще долго будут находиться в работоспособном состоянии. Что выходит из строя - то заменено. Особого внимания потребовал знаменитый «скандинавский» шпиль. Металлические листы наверху укладываются с применением технологии фальцевой кровли, они соединяются между собой двойным замком. Трудоемко, но очень надежно.

- Подрядчик и субподрядчик имеют лицензии на работу именно на объектах культурного наследия, - подчеркивает Михаил Влавкин. - К концу года планируется этот непростой, но интересный объект сдать. Принимать его будут специалисты регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Разницу между тем, что было до реставрации, и тем, что после, обещаем колоссальную.





Местом владели Назаровы, Челышевы

В документах архивных фондов Самарской городской думы за 1865 год, Самарской городской управы за 1882 - 1917 годы содержатся следующие сведения о доме по адресу ул. Венцека, 32/ Куйбышева, 79. Он тоже сейчас реставрируется.

С середины 60-х годов ХIХ века земельный участок принадлежал самарскому купцу Ивану Назарову. К 1865 году у Назарова в усадьбе в 40-м квартале по Алексеевской площади (ныне площади Революции) имелись два флигеля - каменный и деревянный - и надворные постройки.

10 июля 1878 года Назаров подал в Самарскую городскую управу прошение на строительство пристроя к существующему каменному дому. Проект был утвержден 17 июля того же года. В июне 1883 года купец просил в Самарской городской управе разрешения построить каменные службы. В мае 1889 года поступило прошение Назаровых надстроить этаж над существующим каменным домом и пристроить террасу во дворе. А в 1890 году - крыльцо.

В расчетных книгах Самарской городской управы по взиманию налогов с недвижимого имущества за 1891-1893 годы владельцем участка значится жена титулярного советника Мария Раевская, затем Петр Батулин. А с июля 1899 года, согласно отношению старшего нотариуса, владельцем участка стал Дмитрий Ермилович Челышев, чей сын Михаил Дмитриевич впоследствии был городским головой и членом Государственной думы, оставил Самаре в наследство знаменитые краснокирпичные «челышевские дома».

В ведомостях по оценке недвижимого имущества Самары за 1902 году значится: на участке Дмитрия Челышева располагались по улице трехэтажный каменный дом на 105 кв. саженях с пристроенным двухэтажным каменным домом на 189 кв. саженях. Во дворе находились каменные погребицы и конюшни. Общая площадь усадебного участка составляла 450 кв. саженей.

В 1915 году Дмитрий Челышев подал прошение в Самарскую городскую управу с просьбой произвести расширение окон в доме на углу Алексеевской площади и Заводской улицы. Управа прошение утвердила. Согласно отношению старшего нотариуса от 24 мая 1916 года владельцем участка стал Михаил Дмитриевич Челышев.

В документах Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных домов за 1919 год значится и дом Михаила Челышева на углу ул. Заводской и Алексеевской площади.