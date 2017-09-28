На "Самара Арену" прибыла комиссия ФИФА
Цель визита - проверка хода строительства стадиона.
Сейчас здесь готовится подушка под укладку газона, смонтирована половина лепестков на крыше арены. По итогам визита члены комиссии ФИФА оценят степень готовности самарского стадиона и определят ключевые моменты, на которые будет необходимо обратить внимание строителям.
Сейчас здесь готовится подушка под укладку газона, смонтирована половина лепестков на крыше арены. По итогам визита члены комиссии ФИФА оценят степень готовности самарского стадиона и определят ключевые моменты, на которые будет необходимо обратить внимание строителям.
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