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На "Самара Арену" прибыла комиссия ФИФА

Цель визита - проверка хода строительства стадиона.

Сейчас здесь готовится подушка под укладку газона, смонтирована половина лепестков на крыше арены. По итогам визита члены комиссии ФИФА оценят степень готовности самарского стадиона и определят ключевые моменты, на которые будет необходимо обратить внимание строителям.
Дата: 28 сентября 2017 , 11:56
395
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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