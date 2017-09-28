На "Самара Арену" прибыла комиссия ФИФА

Сейчас здесь готовится подушка под укладку газона, смонтирована половина лепестков на крыше арены. По итогам визита члены комиссии ФИФА оценят степень готовности самарского стадиона и определят ключевые моменты, на которые будет необходимо обратить внимание строителям.