Ветхий дом у Иверского монастыря готовят к сносу
Департамент управления имуществом города ищет подрядчика на проведение работ.
Максимальная цена контракта - 2,1 миллиона рублей. Подрядчика планируют найти 9 октября. В течение 21 дня после заключения контракта ему предстоит снести двухэтажное здание по адресу: Вилоновская, 4. Он должен будет демонтировать ограждения из металла, разобрать кровлю, снести стены. Важно отметить, что после демонтажа здания компания должна будет благоустроить территорию.
Максимальная цена контракта - 2,1 миллиона рублей. Подрядчика планируют найти 9 октября. В течение 21 дня после заключения контракта ему предстоит снести двухэтажное здание по адресу: Вилоновская, 4. Он должен будет демонтировать ограждения из металла, разобрать кровлю, снести стены. Важно отметить, что после демонтажа здания компания должна будет благоустроить территорию.
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