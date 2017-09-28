28 сентября 2017 года,
01:27
$ 58.01    68.17   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Ветхий дом у Иверского монастыря готовят к сносу

Департамент управления имуществом города ищет подрядчика на проведение работ.

Максимальная цена контракта - 2,1 миллиона рублей. Подрядчика планируют найти 9 октября. В течение 21 дня после заключения контракта ему предстоит снести двухэтажное здание по адресу: Вилоновская, 4. Он должен будет демонтировать ограждения из металла, разобрать кровлю, снести стены. Важно отметить, что после демонтажа здания компания должна будет благоустроить территорию.
Дата: 27 сентября 2017 , 19:09
230
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Лжесотрудника пенсионного фонда, обманувшего более 20 самарцев, будут судить
27 сентября 2017
191
Лжесотрудника пенсионного фонда, обманувшего более 20 самарцев, будут судить
Ветхий дом у Иверского монастыря готовят к сносу
27 сентября 2017
230
Ветхий дом у Иверского монастыря готовят к сносу
no photo
27 сентября 2017
189
Собственники предпочитают самостоятельно вывозить незаконные киоски с улиц Самары
Дмитрий Азаров отправил правительство Самарской области в отставку
27 сентября 2017
321
1
Дмитрий Азаров отправил правительство Самарской области в отставку
Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
27 сентября 2017
201
Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
Следствие: от действий
27 сентября 2017
361
1
Следствие: от действий "интернет-педофила" из Самарской области пострадали 48 детей из 30 регионов России
В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
27 сентября 2017
201
В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ
27 сентября 2017
985
Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ
Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября
27 сентября 2017
591
Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября
Лента новостей
27 сентября 2017 , 20:00
191
Лжесотрудника пенсионного фонда, обманувшего более 20 самарцев, будут судить
В 2017 году мошенники совершили 105 преступлений в отношении пожилых граждан. 32 из них...
27 сентября 2017 , 19:09
230
Ветхий дом у Иверского монастыря готовят к сносу
Департамент управления имуществом города ищет подрядчика на проведение работ.
27 сентября 2017 , 19:06
189
Собственники предпочитают самостоятельно вывозить незаконные киоски с улиц Самары
Всего с начала года в городе убрали более двухсот нелегальных ларьков. 
27 сентября 2017 , 19:03
321
Дмитрий Азаров отправил правительство Самарской области в отставку
Соответствующее постановление временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров...
27 сентября 2017 , 18:29
201
Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
На улице Красноармейская в исторической части Самары продолжается комплексный ремонт на...
27 сентября 2017 , 16:56
361
Следствие: от действий "интернет-педофила" из Самарской области пострадали 48 детей из 30 регионов России
Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в 73...
27 сентября 2017 , 16:09
201
В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
В октябре киноклуб «Ракурс» продолжит бесплатные показы в Самарской областной...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
4848
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3059
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
4 сентября 2017
2891
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
Здесь будут работать пять разных площадок
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
14 сентября 2017
2759
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
В Самаре пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
29 августа 2017
383
В Самаре пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
В них смогут принять участие все желающие.
В сентябре самарские школы примут 13300 первоклассников
29 августа 2017
547
В сентябре самарские школы примут 13300 первоклассников
Буквально через несколько дней стартует новый учебный год. За парты сядут 116870 юных самарцев,...
Швейцарский спортсмен Матиас Хаслер об участии в марафоне на Кубок главы Самары и достопримечательностях города
29 августа 2017
449
Швейцарский спортсмен Матиас Хаслер об участии в марафоне на Кубок главы Самары и достопримечательностях города
В первом легкоатлетическом марафоне на Кубок главы Самары, прошедшем на набережной 20 августа,...
В Кировском районе Самары прошел антинаркотический рейд
29 августа 2017
844
В Кировском районе Самары прошел антинаркотический рейд
Уже несколько лет горожане знают простое правило: курить и распивать напитки в общественных...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.