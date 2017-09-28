Ветхий дом у Иверского монастыря готовят к сносу



Максимальная цена контракта - 2,1 миллиона рублей. Подрядчика планируют найти 9 октября. В течение 21 дня после заключения контракта ему предстоит снести двухэтажное здание по адресу: Вилоновская, 4. Он должен будет демонтировать ограждения из металла, разобрать кровлю, снести стены. Важно отметить, что после демонтажа здания компания должна будет благоустроить территорию.