Собственники предпочитают самостоятельно вывозить незаконные киоски с улиц Самары



По поручению главы Самары Олега Фурсова, продолжаются еженедельные выезды мобильных групп по выявлению несанкционированных торговых точек. На прошлой неделе демонтировали пять таких киосков. Нужно отметить, что вывезли их сами собственники. Всего же с начала года с улиц Самары убрали 204 незаконных ларька. Вывоз большинства из них, 176, взяли на себя владельцы конструкций.



С 1 сентября полномочия по вывозу незаконных торговых точек перешли к районным администрациям. Сейчас в Самаре остается более тысячи нелегальных киосков.



Из 87 незаконных объектов, расположенных на гостевых маршрутах, вывезено 24 (в том числе 7 крупногабаритных). Осталось вывезти 63, в том числе 29 крупногабаритных, а также освободить территорию, занимаемую рынком «Спарта» на пересечении Авроры и Аэродромной.