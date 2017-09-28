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Дмитрий Азаров отправил правительство Самарской области в отставку

Соответствующее постановление временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров подписал в понедельник, 25 сентября.
 
Все работающие сегодня руководители министерств получили приставку и.о. Они будут работать на своих местах до формирования нового состава правительства региона. То есть никаких кадровых перестановок в «Белом доме» пока не будет.
Дата: 27 сентября 2017 , 19:03
321
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: правительство Самарской области
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27 сентября 2017 , 19:32
Василиса
Бог в помощ! Бедная Самара устала от потрясений! Мне кажется ,кто раньше работал-её просто не любил.
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