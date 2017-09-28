Дмитрий Азаров отправил правительство Самарской области в отставку
Соответствующее постановление временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров подписал в понедельник, 25 сентября.
Все работающие сегодня руководители министерств получили приставку и.о. Они будут работать на своих местах до формирования нового состава правительства региона. То есть никаких кадровых перестановок в «Белом доме» пока не будет.
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Василиса
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