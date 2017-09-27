Следствие: от действий "интернет-педофила" из Самарской области пострадали 48 детей из 30 регионов России



По версии следствия, с 2015 по 2016 годы он знакомился с девочками в возрасте от 7 до 16 лет в социальных сетях, представляясь 15-летним подростком, и обменивался с ними интимными фотографиями, в том числе прибегал к угрозам и шантажу.



Следователи после изучения интернет-переписок в соцсетях установили 48 потерпевших в 30 регионах России. Уголовное дело насчитывает более 30 томов. Большинство преступлений, в которых обвиняется злоумышленник, являются особо тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас он находится под стражей. Его уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.