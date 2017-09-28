Лжесотрудника пенсионного фонда, обманувшего более 20 самарцев, будут судить



- В связи с актуальностью этой проблемы в Самаре создано специализированное подразделение – оперативно-сыскной отдел по линии уголовного розыска, - рассказал и.о. начальника полиции УМВД России по Самаре, заместитель начальника полиции по оперативной работе, полковник Дмитрий Журанкин.



В основном преступники используют три вида легенд. Наиболее часто они рассказывают бабушкам и дедушкам, что их родные (дети или внуки) попросили передать им продукты. Под этим предлогом они попадают в квартиру, тем или иным способом узнают, где пенсионер хранит деньги, и похищают их. Нередко мошенники прикидываются сотрудниками социальных или коммунальных служб. Все чаще преступники используют "мистические" способы, прикидываясь экстрасенсами или целителями, обещая снять порчу. Естественно, "обряды очищения" небесплатны. Максимальная сумма ущерба по одному из дел составила 700 тысяч рублей.



- Ситуация осложняется тем, что пожилые люди не сразу обращаются в полицию. В силу возрастных особенностей, они не всегда могут описать подозреваемого. К тому же преступления часто совершаются так называемыми гастролерами, жителями других городов, - объяснил заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска самарского УМВД Владимир Елясин.



Тем не менее, сейчас в Самаре суды рассматривают несколько дел возбужденных в отношении мошенников. Приговора ожидает жительница Ульяновской области 1988 года рождения, представлявшаяся социальным работником. 23-летний житель Новокуйбышевска на протяжении двух последних лет промышлял в Самаре под видом сотрудника пенсионного фонда. В сентябре этого года уголовное дело, состоящее из 22 эпизодов, было направлено в суд Октябрьского района.