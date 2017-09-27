В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино

7 октября

«Рим, открытый город» (16+)

Италия, 1945

Режиссер Роберто Росселини («Пайза», «Германия, год нулевой», «Путешествие в Италию»)

В ролях: Альдо Фабрици, Анна Маньяни и др.

По словам организаторов показа, трагический пафос Анной Маньяни, масштаб ее темперамента, сила эмоционального взрыва оказались равны высокому трагизму историческому моменту жизни Италии в годы Второй мировой войны. Именно в этом - ключ к гениальному совпадению актерского дарования и человеческой судьбы, воплощенной Анной Маньяни в первом шедевре неореализма «Рим, открытый город».





14 октября

«Жить своей жизнью» (18+)

Франция, 1962

Режиссер Жан-Люк Годар («На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Уикэнд»)

В ролях: Анна Карина, Сади Реббо и др.

«Ракурс» представляет блистательный образец экспериментального и провокационного кинематографа Жан-Люка Годара, виртуозно объединяющего философию, документ и импровизацию.

21 октября

«Опасные связи» (16+)

США, Великобритания, 1988

Режиссер: Стивен Фрирз («Навострите ваши уши», «Кидалы», «Герой», «Королева»)

В ролях: Гленн Клоуз, Джон Малкович, Мишель Пфайффер, Киану Ривз, Ума Турман.

Экранизация популярного романа Шодерло де Лакло со звездным голливудским составом. Опытное распутство и беззащитная непорочность, блестящие интриги и наивное простодушие сражаются на фоне шикарных декораций, воссоздающих роскошь Франции конца XVIII века.

Фильм - обладатель трех премий «Оскар», двух премий Британской киноакадемии и премии «Сезар».

28 октября

«Пастораль» (16+)

Грузия, 1976

Режиссер: Отар Иоселиани («Листопад», «Жил певчий дрозд», «Фавориты Луны»)

В ролях: Нана Иоселиани, Нестор Пипиа и др.

В глухую деревню приезжает группа музыкантов, чтобы отдохнуть и порепетировать для следующего музыкального сезона. Вокруг живут крестьяне - симпатичные, злобные… разные. Эти два мира присматриваются друг к другу и удивляются: как по-разному можно жить на этом свете.

Фильм - обладатель приза ФИПРЕССИ Международного кинофестиваля в Западном Берлине.