В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
В октябре киноклуб «Ракурс» продолжит бесплатные показы в Самарской областной библиотеке в рамках программы Михаила Куперберга «Многоликий мир кино». Начало показов в 16:00, вход свободный.
7 октября
«Рим, открытый город» (16+)
Италия, 1945
Режиссер Роберто Росселини («Пайза», «Германия, год нулевой», «Путешествие в Италию»)
В ролях: Альдо Фабрици, Анна Маньяни и др.
По словам организаторов показа, трагический пафос Анной Маньяни, масштаб ее темперамента, сила эмоционального взрыва оказались равны высокому трагизму историческому моменту жизни Италии в годы Второй мировой войны. Именно в этом - ключ к гениальному совпадению актерского дарования и человеческой судьбы, воплощенной Анной Маньяни в первом шедевре неореализма «Рим, открытый город».
14 октября
«Жить своей жизнью» (18+)
Франция, 1962
Режиссер Жан-Люк Годар («На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Уикэнд»)
В ролях: Анна Карина, Сади Реббо и др.
«Ракурс» представляет блистательный образец экспериментального и провокационного кинематографа Жан-Люка Годара, виртуозно объединяющего философию, документ и импровизацию.
21 октября
«Опасные связи» (16+)
США, Великобритания, 1988
Режиссер: Стивен Фрирз («Навострите ваши уши», «Кидалы», «Герой», «Королева»)
В ролях: Гленн Клоуз, Джон Малкович, Мишель Пфайффер, Киану Ривз, Ума Турман.
Экранизация популярного романа Шодерло де Лакло со звездным голливудским составом. Опытное распутство и беззащитная непорочность, блестящие интриги и наивное простодушие сражаются на фоне шикарных декораций, воссоздающих роскошь Франции конца XVIII века.
Фильм - обладатель трех премий «Оскар», двух премий Британской киноакадемии и премии «Сезар».
28 октября
«Пастораль» (16+)
Грузия, 1976
Режиссер: Отар Иоселиани («Листопад», «Жил певчий дрозд», «Фавориты Луны»)
В ролях: Нана Иоселиани, Нестор Пипиа и др.
В глухую деревню приезжает группа музыкантов, чтобы отдохнуть и порепетировать для следующего музыкального сезона. Вокруг живут крестьяне - симпатичные, злобные… разные. Эти два мира присматриваются друг к другу и удивляются: как по-разному можно жить на этом свете.
Фильм - обладатель приза ФИПРЕССИ Международного кинофестиваля в Западном Берлине.
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