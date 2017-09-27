Самарские ученые разработали лекарство для быстрого восстановления после операции на глазах
Ноу-хау принадлежит специалистам из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и НИИ глазных болезней Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского.
Они разработали средство, которое поможет уменьшить количество послеоперационных осложнений и ускорит выздоровление больных после операции на глазах. Использование этого вещества позволит добиться оптимальной фармакокинетики – сбалансированного поступления лечащего вещества в организм человека.
Новая разработка ученых Самарского университета и врачей-офтальмологов по своей эффективности и безопасности не уступает мировым аналогам, но при этом значительно более доступна для пациентов. Сегодня в мире применяются различные препараты для послеоперационного лечения глаз. При этом стоимость одной упаковки импортного лекарства в России составляет в среднем свыше 350 долларов. Отечественный препарат будет стоить в 6-7 раз дешевле.
Сейчас в больнице имени Ерошевского проводятся клинические испытания нового лекарственного препарата, а ученые Самарского университета продолжают исследования его свойств.
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