В Самарской области членов наркогруппировки задержали за вымогательство

По данным источника в правоохранительных органах, к сотрудникам ФСБ поступила информация о вымогательстве 150 тысяч рублей у жителя Новокуйбышевска. В начале сентября при получении 30 тысяч рублей оперативники задержали 39- и 36-летнего мужчин. Один из них уже имеет судимость.

Стоит добавить, что в марте 2017 года из России был выдворен с закрытием въезда на пять лет еще один из членов ОПГ "Общак" за нарушение миграционного законодательства.