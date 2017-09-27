Самарские баскетболисты уверенно переиграли «Урал»
Во вторник, 26 сентября, в первом матче чемпионата Суперлиги в Екатеринбурге игроки «Самары» одержали победу. Они переиграли уральскую команду со счетом 80:59.
Первые очки в официальных матчах нового сезона «Самаре» принес Алексей Чиликин. Но нашей команде потребовалось несколько минут, чтобы нащупать свою игру: до середины стартовой четверти она была в роли отстающей. Перехватить инициативу помогла активность Даниила Синегубова: он был трижды точен со средней дистанции, благодаря чему отрезок «Самара» завершала уже лидером — 17:15. Во второй десятиминутке самарцы начали уходить в отрыв и в итоге закончили игру со счетом 80:59.
Следующий свой матч самарские спортсмены проведут в пятницу, 29 сентября, в Ревде против «Темп-СУМЗ-УГМК».
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