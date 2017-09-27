Дмитрий Азаров представлен в качестве врио губернатора

- Это тот случай, когда представлять особо не нужно. Вся жизнь Дмитрия Азарова, его трудовая биография связаны с Самарской областью. У Дмитрия Игоревича классическая биография управленца. Начинал работу в реальном секторе экономики, на крупных промышленных предприятиях, был на муниципальной и государственной службе. В 2010 году с очень высоким результатом победил на всенародных выборах мэра Самары. Перейдя на работу в Совет Федерации, возглавлял важнейший комитет - по местному самоуправлению, - напомнил полпред. - У нас была очень продуктивная совместная работа, которая привела к тому, что в федеральное законодательство, а затем и в региональное было внесено значительное количество изменений, которые существенным образом повлияли и на полномочия местного самоуправления, на их финансирование, и, соответственно, на организацию работ на важнейшем уровне политического управления в стране. Поэтому совершенно закономерно логическое продолжение карьеры Дмитрия Игоревича. Он вернулся в родную область. У него есть понимание, что нужно делать, какие вызовы стоят перед регионом.

Михаил Бабич назвал магистральной задачей, от которой зависит социально-экономическое состояние региона, подготовку к Чемпионату мира по футболу. Также полпред сообщил, что выборы губернатора, скорее всего, состоятся в сентябре следующего года.

Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Бабича за теплые слова, сказанные при представлении.

- Поручения президента по работе в Самарской области - это большая честь для меня и колоссальная ответственность, - подчеркнул врио губернатора.

Дмитрий Азаров также выразил благодарность экс-губернатору Николаю Меркушкину, который со вчерашнего дня стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

- Николай Иванович на протяжении пяти лет отдавал, я уверен, все свои силы ради процветания региона, благополучия всех жителей Самарской области, - сказал Азаров.

Он добавил, что надо помнить заслуги всех предыдущих руководителей области.