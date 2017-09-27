Телефонные террористы вновь атаковали Самарскую область

В группе ВК «Тольятти» очевидцы сообщают, что из этих центров во вторник, 26 сентября, эвакуировали людей. На месте работают пожарные, «скорая помощь» и полиция.

Напомним, что 12 сентября аналогичные звонки поступили в самарские торговые центры. Эвакуировать людей пришлось из девяти крупных торговых центров и одного кафе: «Опера», ТЦ «Вива-Ленд», «Молот», «Русь на Волге», «Парк Хаус», «Оазис», «Аврора Молл», «Амбар Синема» и «Деловой мир». Источник в оперативных службах сообщил sgpress.ru, что всего было эвакуировано 2126 человек.

Информация о минировании оказалась ложной. Подобный телефонный террор охватил не только Самару. Волна ложных сообщений о минировании прошла по Москве, Уфе, Омску, Ставрополю, Екатеринбургу, Перми и другим городам. Телефонный террор продолжается с понедельника, 11 сентября.