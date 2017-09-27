Ехавших в столицу нелегалов задержали в Самарской области

Мигрантам помогали сообщники из Республики Казахстан, которым заплатили вознаграждение – от 1000 до 1500 долларов с человека. В ночь с 6 на 7 января 2017 года группа скрытно перешла границу РФ на территории Первомайского района Оренбургской области. После этого иностранцы на машине поехали в Москву, но их задержали в Самарской области.

В отношении мигрантов возбудили уголовные дела. В августе 2017 года Первомайский районный суд Оренбургской области приговорил их к 8 месяцам заключения в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.