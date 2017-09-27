Самарский полицейский выиграл олимпиаду стражей порядка в Лос-Анджелесе

От Самарской области в олимпиаде участвовал 33-летний начальник отделения профессиональной служебной и физической подготовки Управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД, майор внутренней службы Алексей Шалев. Сформированная им интернациональная команда по триатлону стала первой. Кроме того, Алексей Шалев принял участие в велогонке в своей возрастной категории.





Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся каждый нечетный год, начиная с 1985-го. Всего в этом году представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовые.