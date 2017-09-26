«Десятка» протаранила столб в Самаре. Водитель погиб

По данным ГИБДД, 23-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Рыльской в сторону улицы Красных Коммунаров. Он не справился с управлением, и автомобиль наехал на бордюр. После этого «десятка» выехала на газон и врезалась в световую опору. Водитель погиб на месте до прибытия врачей. Двух его пассажиров госпитализировали в больницу на «скорой помощи».

В 2016 году водителя лишили прав за пьяную езду, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.