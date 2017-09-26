Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в селе Приволжье

После окончания рабочей смены сотрудник полиции на личном автомобиле подъехал к магазину в селе Приволжье. К машине полицейского подошел нетрезвый 24-летний житель села Приволжье. Спровоцировав конфликт, злоумышленник несколько раз ударил полицейского ножом в плечо. Однако ранение не помешало стражу порядка и подоспевшему ему на помощь коллеге задержать подозреваемого.

В отношении селянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемый арестован, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.